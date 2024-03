Extinction Rebellion protesteert naakt tegen 'giftige bollenteelt' bij opening Keukenhof

Volgens Extinction Rebellion faalt de overheid in haar verantwoordelijkheid om mens en natuur te beschermen tegen gevaarlijke stoffen. "De overheid voldoet niet aan haar zorgplicht. Het is haar taak om burger te beschermen door goede regels op te stellen, het voorzorgsprincipe te hanteren, en toe te zien op de naleving ervan", aldus de woordvoerder.

Dinoterb

Het is nog niet duidelijk hoe het verboden middel dinoterb, waarvan bekend is dat het schade toebrengt aan mens en natuur, in het Noord-Hollandse water terecht is gekomen. Voordat de Europese Unie dinoterb op de verboden lijst zette, werd het gif vooral gebruikt in de aardappelteelt, graanteelt en in de bollenteelt. Omdat dinoterb nu vooral is gevonden in de Noord-Hollandse bollenstreek, denkt milieuorganisatie MOB dat de bollenboeren het middel nog stiekem gebruiken.

Voor het waterschap is het nog onduidelijk waardoor de dinoterb is het water terecht is gekomen. Zij houden rekening met ‘historische uitspoeling’ en gaan eerst onderzoek doen. Hoogheemraad Jos Beemsterboer (BBB) sprong vorige week tijdens een congres op de Keukenhof in de bres voor de bollenboeren. Hij zei dat het bijna onmogelijk is dat de bollenboeren het middel nog steeds gebruiken.