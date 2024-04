Geen gesis meer in Alkmaar: campagne moet straatintimidatie tegengaan

"Hé schatje, kom je mee?" Op straat in Alkmaar zijn dit soort teksten helaas niet onbekend. Na een rondgang op straat blijkt al snel dat veel bewoners last hebben van straatintimidatie. "Het gebeurt elk weekend wel dat er iets wordt geroepen. Je voelt je onveilig in je eigen stad en dat is gewoon irritant" vertelt een voorbijganger.

Met de campagne 'Wat doe jij als je straatintimidatie ziet?' proberen de gemeente Alkmaar en Straatgeluid straatintimidatie tegen te gaan. Er is een video gemaakt om jongeren aan te moedigen elkaar aan te spreken als ze merken dat iemand geïntimideerd wordt op straat. De video laat een situatie zien waarin een jongen laat zien hoe het ook kan.

Meldpunt

Naast deze campagne is er sinds 14 oktober 2021 ook een meldpunt voor straatintimidatie in het leven geroepen. Daar kunnen mensen die te maken hebben gehad met straatintimidatie melding maken van de situatie. Dat wordt alleen lang niet altijd gedaan. Veel vrouwen zien niet meteen de noodzaak om een melding te doen, terwijl dat juist zo belangrijk is.

"Ik denk er vaak niet op die manier over na", geeft een voorbijganger toe. Ze heeft al vaker last gehad van straatintimidatie gehad, maar echt een melding heeft ze nog niet gemaakt. "Er gebeuren weleens dingen waarvan ik dan achteraf denk, dat hoort eigenlijk echt niet. Maar echt een melding maken van straatintimidatie zo ver is het nog nooit gekomen."