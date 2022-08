Straatintimidatie in Alkmaar: naar Alexandra roepen ze 'homo' en Kyara (19) is klemgereden

Geen uitstapje gaat er voorbij dat de Alkmaarse Kyara (19) níét door iemand wordt aangesproken. Al sinds haar twaalfde jaar. "Het zijn meestal seksueel getinte opmerkingen, ze komen naast me scooteren of raken me aan", vertelt ze op de plek waar ze pasgeleden zelfs werd klemgereden. Toch blijven meldingen van straatintimidatie in Alkmaar achter.

Sinds het begin van dit jaar zijn er bij het meldpunt voor straatintimidatie in Alkmaar zeventien meldingen binnengekomen. Het gaat om meldingen waarbij mensen zich in het nauw gedreven voelen, nageroepen worden, nagestaard of achtervolgd worden.

Vorig jaar heeft Alkmaar een verbod op (seksuele) straatintimidatie opgenomen in de lokale wetgeving. De zogenaamde 'Rotterdamse aanpak'. "Maar het bestraffen blijft lastig, omdat er wel sprake moet zijn van heterdaad", aldus de burgemeester vanmorgen, in het bijzijn van de organisatie UN Women Nederland, en Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen.

Wel wordt nu gekeken of er juridische grond is om, als een intimidatie op camera wordt vastgelegd, dit alsnog bestraft kan worden. Daarom is het belangrijk dat er wordt gemeld en dus in kaart kan wordt gebracht waar veel intimidatie plaatsvindt.

Schouten: "We hebben nu 28 meldingen gehad sinds de start en we zien dat het vooral in het centrum is en op de weekendavonden."

Kyara en Alexandra

Aan tafel bij de burgemeester zat ook de 19-jarige Kyara, die voor de gemeente sprak met jongeren die met straatintimidatie te maken hebben gehad. Lees hun verhalen hier. "Maar ik maak het zelf ook mee. Eigenlijk altijd als ik naar buiten ga wel." En ook Alexandra (52) wordt uitgemaakt voor 'homo'.

