Badmintonster Selena Piek gaat met Robin Tabeling voor derde keer naar Olympische Spelen

Het Noord-Hollandse koppel bereikte donderdag op de Europese kampioenschappen de halve finale van het gemengd dubbel en door het verlies van de concurrentie op de Aziatische kampioenschappen zijn Tabeling en Piek niet meer te achterhalen op de kwalificatieranglijst.

"De Badminton World Federation (BWF) publiceert op 30 april de eindranglijst voor de Olympische Spelen in Parijs, maar het Oranje-duo, momenteel twaalfde op de ranglijst, is niet meer te achterhalen", aldus de Nederlandse badmintonbond.

Tabeling en Piek deden samen mee aan de Spelen van Tokio in 2021. Piek was er ook al bij op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, toen met andere partners.