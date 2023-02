Internationale wereldtop badmintonjeugd komt begin maart naar Haarlem

Na twee afgelaste edities vanwege corona gaat het grote internationale badmintontoernooi voor jeugd tot 19 jaar, het Yonex Dutch Junior International, dit jaar wél door in de sporthal op het Badmintonplein in Haarlem. Het is één van de vier grootste jeugdtoernooien ter wereld en vindt plaats van 1 tot en met 5 maart. Onder de deelnemers zitten enkele wereldtoppers, zoals Zhu Yi Jun uit China.

In totaal doen zo'n 300 internationale badmintontalenten mee, voornamelijk uit Aziatische landen. De badmintonners logeren de eerste week van maart voornamelijk in hotels en hostels in Haarlem en Zandvoort.

De Chinees Zhu Yi Jun is wereldkampioen in het mannen- en gemengd dubbelspel. Hij is dan ook één van de favorieten. Meerte Loos (17 jaar) en Florine Wille (15 jaar) komen allebei uit voor de Nederlandse jeugdselectie, spelen bij het Haarlemse Duinwijck en doen ook een gooi naar één van de titels op het Yonex Dutch Junior International.

Chinese selectie

De Chinese selectie is er dit jaar dus wel gewoon bij. Ondanks het feit dat het coronavirus in dat land nu weer oplaait, ziet de organisatie in Haarlem nog geen noodzaak tot het nemen van extra maatregelen tijdens het toernooi.

"We volgen altijd de richtlijnen van de overheid. Bovendien komen de spelers of speelsters meestal niet direct vanuit China naar Haarlem, maar spelen ze eerst andere toernooien in Europa", zegt woordvoerder Michelle Roos. "We zijn heel blij dat het eindelijk weer door kan gaan. Ons kernteam is ongewijzigd, de draaiboeken kunnen weer uit de kast gehaald worden."