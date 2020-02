Coronavirus werpt kleine schaduw over internationaal badmintontoernooi Haarlem

De spannende wedstrijden en de fantastische techniek van de internationale toptalenten staan natuurlijk centraal. Maar toch, ze kunnen er in de DEGIRO-hal in Haarlem deze dagen niet omheen. Ook hier speelt het coronavirus een rol. China, die normaal met een grote delegatie spelers en coaches naar Haarlem afreist, is uit voorzorg niet gekomen.

Het Yonex Dutch Junior International-toernooi is één van de vier grote internationale toernooien voor toptalenten uit de hele wereld. Het is hét toernooi waar de Europese spelers zich kunnen meten met de Aziatische talenten. De helft van de ruim driehonderd talenten komt uit Azië en het is voor de organisatie én de liefhebbers best een domper dat China er niet is.

Hongkong en handgel

Opvallend is bijvoorbeeld wel dat Hongkong met een delegatie meedoet aan het toernooi. Marcel Verhaart, de toernooidirecteur, geeft aan dat de organisatie ook op zijn hoede is voor eventuele besmettingen met het coronavirus.

"We hebben vaak contact met de GGD, alle coaches zijn geïnstrueerd dat als ze merken dat iemand erg verkouden is of koorts heeft, dat diegene op zijn hotelkamer moet blijven en dat wij dan de juiste mensen daarheen sturen."

Ook staan er her en der flesjes handgel en op de deuren van de kleedkamers en in de toiletten hangen instructies voor het wassen van de handen.

Op de trap vraagt een mevrouw lachend aan een badmintonster of ze 'haar temperatuur al gemeten heeft.' Het talent lacht er ook om, maar als ze vertellen dat ze nog geen week geleden ook een toernooi in Milaan hebben gespeeld, breekt bij de verslaggever toch wel een beetje het zweet uit.

Gemis van Chinese toptalenten

In het publiek zit Dorrie Ridder uit IJmuiden. Ze is jarenlang bij de organisatie van het toernooi betrokken en vindt het jammer dat het Chinese team er niet bij is. "Daar zitten spelers tussen die al met de seniorentop mee kunnen doen. Die zijn zó vreselijk goed." Het komt nog al eens voor dat spelers later op de Olympische Spelen opduiken en zelfs medailles winnen.

Ridder vindt dat de huidige organisatie waakzaam genoeg is op 'het virus' en hoopt dat het de komende dagen ook vooral over badminton zal gaan. "Het is een schitterend toernooi en mensen moet hier lekker komen genieten." Het toernooi in de DEGIRO-hal is gratis te bezoeken. Komend weekend worden de finales gespeeld.