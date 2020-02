Chinese badmintontalenten niet naar Haarlems jeugdtoernooi vanwege coronavirus

Het Yonex Dutch Junior geldt als één van de grootste vier jeugdtoernooien ter wereld, waar internationale badmintontalenten tot 19 jaar het tegen elkaar op kunnen nemen. Het toernooi wordt van 26 februari tot en met 1 maart gespeeld in de Haarlemse Duinwijckhal. Voordat de Chinese delegatie zich had afgemeld, waren er al 367 deelnemers aangemeld. Duitsland en Indonesië leveren de grootste teams. Vorig jaar deden Noord-Hollanders Wessel van der Aar (Zandvoort) en Brian Wassink (Hoofddorp) nog mee.

Niet ziek, maar geen risico's

"De Chinese delegatie heeft zelf besloten om niet te komen. Daar zijn ze vrij in om die keuze te maken. Van andere landen hebben we geen afzeggingen gekregen. Er zijn geen spelers ziek, maar ze willen geen risico's nemen", aldus een woordvoerder van het toernooi.

"China komt normaal altijd met een grote delegatie naar Haarlem en vorig jaar stonden een aantal spelers ook in de finales." Dat betekent ook dat de 16-jarige Liu Liang, de nummer twee van de wereld bij de jeugd, noodgedwongen thuis zal moeten blijven.

Nog steeds spannend

Het betekent niet dat het toernooi nu in één keer 'een flop' is geworden. Er is nog genoeg talent te bewonderen. Op de zaterdag en de zondag worden de finales gespeeld. De jongste deelnemer is dertien jaar en komt uit Thailand.

Nederland zal met dertig talenten aan het toernooi beginnen. Het is al vaker voorgekomen dat spelers van het Yonex Dutch Junior later op de Olympische Spelen waren te bewonderen.