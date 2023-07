Noord-Hollandse badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling Europees kampioen

De Weespse Selena Piek en Robin Tabeling uit Amstelveen zijn bij de Europese Spelen in het Poolse Krakau Europees kampioen in het gemengd dubbel geworden.

In de finale moest afgerekend worden met het Franse duo Delphine Delrue en Thom Gicquel. Ondanks een lastige tweede set wonnen Piek en Tabeling uiteindelijk overtuigend: 21-10, 13-21 en 21-12.

"Ik ben zo trots, zo blij", aldus Piek in een eerste reactie na afloop bij de NOS. "Ik had het echt niet verwacht hier goud te pakken na zo'n zware loting. In onze sport is er zoveel Aziatische dominantie, je wordt haast nooit eerste, dus klinkt haast nooit het Nederlandse volkslied. Dit betekent zo veel."

Dankzij de zege behoudt het Nederlands duo zijn A-status bij het NOC*NSF. Op dit moment is het duo Piek en Tabeling de nummer 11 van de wereld. De beste 13 duo's plaatsen zich voor de aankomende Olympische Spelen in Parijs volgende zomer.