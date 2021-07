Badmintonster Selena Piek legt het in kwartfinale af tegen Zuid-Korea

Selena Piek en Cheryl Seinen zijn er niet in geslaagd om op de Olympische Spelen door te dringen tot de halve finale bij het badminton. Piek, opgegroeid in Weesp, en Seinen moesten in het dubbelspel het hoofd buigen voor Zuid-Korea.

Piek en Seinen waren het enige badmintonduo in de kwartfinale dat niet afkomstig was uit Azië. Al van tevoren wisten de vrouwen dat het een taaie klus zou worden, want de Zuid-Koreaanse Lee en Shin waren als vierde geplaatst.

In de eerste set was het krachtsverschil dan ook duidelijk zichtbaar. Die ging met 21-8 vrij eencoudig naar Zuid-Korea. In de tweede set konden de Nederlandse badmintonsters aardig aanhaken en maakte het flink spannend. Uiteindelijk wonnen de Zuid-Koreanen ook deze set (21-17) en blijkt de kwartfinale het eindstation voor Piek en Seinen.

Gemengd dubbel

Samen met geboren Amstelvener Robin Tabeling was Piek al uitgeschakeld in het gemengd dubbel. Het laatste groepsduel werd wel gewonnen. Ze waren veel te sterk voor Adham Hatem Elgamal en Doha Hany uit Egypte: 21-9 21-4.