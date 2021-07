Selena Piek plaatst zich in vrouwendubbel voor kwartfinale op de Spelen

Het krachtsverschil was groot in Tokio. Piek, opgeroeid in Weesp, en Seinen namen direct afstand van het Egyptische duo. Zo stond het al snel 16-3. De eerste game werd gewonnen met een verschil van vijftien punten: 21-6.

Ook daarna was Piek/Seinen veel beter. Het ging iets moeizamer dan in de eerste game, maar nog steeds was het overtuigend. Via 21-10 werd plaatsing voor de volgende ronde veiliggesteld, omdat het eerste duel ook werd gewonnen.

Morgen wacht de laatste groepswedstrijd tegen het Japanse duo Wakana Nagahara en Mayu Matsumoto. Het gaat dan alleen nog om groepswinst.

Gemengd dubbel

Samen met geboren Amstelvener Robin Tabeling was Piek al uitgeschakeld in het gemengd dubbel. Het laatste groepsduel werd wel gewonnen. Ze waren veel te sterk voor Adham Hatem Elgamal en Doha Hany uit Egypte: 21-9 21-4.