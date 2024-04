Blije buurt in Zwanenburg: Gaston komt langs met half miljoen euro

De meeste winnaars waren net thuisgekomen van werk en zaten op de bank toen om 18.00 uur ineens de bel ging. Zo ook Maik: "We zagen ineens wat commotie in de straat en buren naar buiten komen. Toen zagen we mensen in rode jassen langslopen en begon er een lampje te branden." Niemand minder dan Gaston Starreveld kwam de cheques uitdelen.

Wat bleek, de Elzenkade was de winnende postcode in de Straatprijs van de Postcode Loterij. Een voor een werden de buurtgenoten die een lot hadden naar buiten gehaald. Maar dat de bedragen zo hoog waren, was voor onder anderen Marc een verrassing: "Je wordt opgehaald en dan denk je 'leuk, dan hebben we allemaal iets van duizend euro ofzo'. Maar een kwart ton, dat had ik niet kunnen bedenken." Per lot krijgen de winnaars 25.000 euro.

Net nieuwe auto gekocht

Voor Maik en zijn aanstaande echtgenote Rowena was er extra feest. Niet alleen wonnen zij in totaal 50.000 euro, ze kregen ook de sleutels van een gloednieuwe auto in de handen gedrukt. Alleen de timing van die auto is wat onhandig, aldus Rowena: "Ik maakte er tegen Gaston nog een grapje over, maar ik heb juist net een nieuwe auto gekocht. Maar we zijn echt door het dolle heen hoor."

Wat de twee verloofden met het geld gaan doen weten ze nog niet helemaal zeker, maar ideeën hebben ze al wel: "We trouwen in juli, dus dat kunnen we mooi voor de huwelijksreis gebruiken. En een nieuwe ring, hoeft ze niet meer die snoepring om", zegt Maik lachend.