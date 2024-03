Larense familie wint half miljoen maar is niet thuis: "Zagen op tv dat ze naar ons huis liepen"

Aan het einde van de eerste aflevering van 'Miljoenenjacht' op SBS6 zagen kijkers dat Gerschtanowitz aanbelde en er niet open werd gedaan. Dat had de presentator nog niet eerder me "Zou het na ruim 20 jaar toch nog een legendarische avond worden, omdat ik voor een dichte deur blijf staan", zei hij.

Crimineel

Bewoners Elwin en Inge de Valk (58) waren op dat moment een weekend weg met hun drie kinderen en aanhang. "Elwins' zes weken durende medische behandeling was afgerond, dat vierden we met een weekendje Zeeland."



Elwin en Inge werden zondagochtend al gecontact door iemand van de Postcodeloterij, die vertelde dat ze een 'groot pakket' en bloemen kwamen brengen. “We vertrouwden het niet, omdat ze niet wilde zeggen waarvoor ze kwamen. Tijdens de behandeling van Elwin werden er regelmatig pakketjes en bloemen bezorgd. Dat ging op een 'normale' manier, en zoals dit. Voor hetzelfde geld zat er een criminele organisatie achter."

De familie lichtte zelfs de politie in toen hun kinderen ook werden benaderd door de loterij en mensen van de organisatie bij de overburen aanbelde. De politie kon niets vinden rondom het huis, maar vond het wel een raar verhaal.

Heel rare achtbaan

's Avonds werden Elwin en Inge gealarmeerd door hun buurt: er stond een rood voertuig van de loterij in hun straat. “Een buurvrouw belde ons en zei dat het waarschijnlijk wat met de Postcode Loterij te maken had. De televisie ging bij ons aan, we zagen het bedrag alleen maar oplopen en Gerschtanowitz uiteindelijk bij onze deur terechtkomen. Op dat moment wisten we het.” Hun buurtapp ontplofte van alle blije berichtjes.

“We hadden dit echt niet verwacht. We zijn superblij, maar zitten nog steeds vol adrenaline”, vertelt Elwin. “Het was echt een heel rare achtbaan in twaalf uur tijd. Mijn broer zei dat de kans is dat een meteoriet je raakt groter is dan dat je zo’n prijs wint. Dit is heel bijzonder.”

Cheque

Na het televisiemoment werden ze nogmaals gebeld door de loterij en konden ze het geld alsnog innen. Familie de Valk weet nog niet wat ze met het geld gaan doen. "Maar we gaan de cheque wel inlijsten en een mooi plekje geven in ons huis."