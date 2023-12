Postcode straatprijs valt in Heemstede: bewoners verdelen 200.000 euro

Bewoners aan de Leidsevaartweg in Heemstede keken vanavond verrast op toen rond half acht hun deurbel ging. In het anders zo rustige straatje zorgde de Postcode Loterij voor een klein feestje. In totaal profiteerden acht bewoners van de straatprijs van 200.000 euro.

Buren Leidsevaartweg verdelen 200.000 euro. - Foto: NH Media

Een andere bewoner Manoeska is pas een maand lid. Met haar buurvrouw Karin, die wel elke maand meedoet met de loterij, sprak ze er een paar weken geleden over. "Toen zei ik nog tegen haar: Ik heb er een goed gevoel over. Ik doe ook mee. En kijk nou." Buurvrouw Karin is echter niet aanwezig. Die zit bij een theatervoorstelling La Mancha in de La Mar. Ze wordt gelijk gebeld door de buurtjes, die haar het goede nieuws via Facetime brengen. Karin moet het feestje aan de Leidsevaartweg even missen, maar krijgt het bedrag zeker nog gestort, verzekeren ze haar. Tekst gaat door na video, waarin Manoeska uitlegt wat ze met het geld wil gaan doen.

Buurtje in Heemstede kan vreugde niet op - NH Nieuws

Huis in de steigers Naast de geldprijs die werd uitgereikt door presentator Gaston Starreveld, mochten bewoners Robert en Marielle ook nog plaatsnemen in een gloednieuwe felrode BMW. Een beetje verbouwereerd kijken ze elkaar aan. "We dromen er al jaren van. Ons huis staat in de steigers, dus daar kunnen we het bedrag goed voor gebruiken. En dan ook nog de auto."