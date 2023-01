Roel begeleidt de winnaars van de Postcodekanjer uit Heemskerk: "Opeens ben je miljonair"

58,9 miljoen euro te verdelen onder één postcode in Heemskerk. De meesten hebben opeens een gespekte bankrekening van wel 2,2 tot 5,2 miljoen euro. Het jetset leven is dichterbij dan ooit: villa's, Rolls-Royces, glazen champagne en kilo's kaviaar. Toch? "Nee, hoor. Sommigen gaan een dag minder werken", aldus Roel Eleveld, prijswinnaarbegeleider bij de Postcodeloterij.

Om om te kunnen gaan met de plotselinge miljoenen is Roel er om de winnaars bij te staan. Hij helpt ze met de media-aandacht en zorgt ervoor dat de winnaars niet te snel allerlei rigoureuze keuzes te maken.

Nadat de gelukkigen in de prijzen zijn gevallen kunnen velen vaak nog niet geloven wat er allemaal gebeurd is. Om die reden worden er bijeenkomsten georganiseerd. "Vandaag halen we de mensen bij elkaar zodat ze in ieder geval even samen kunnen zijn en dezelfde ervaring kunnen delen. Gisteren was ik bij de bekendmaking en vandaag hebben we samen met de winnaars ontbeten."

Tijdens dat ontbijt bespreekt de begeleiding met de prijswinnaars wat er allemaal op ze af is gekomen. "Deze week is dat heel veel. Vanmorgen hebben de winnaars financieel advies gekregen van een adviseur. Iedereen heeft namelijk zijn eigen financiële situatie. We vragen de mensen op te schrijven wat ze willen aanschaffen. Zijn het zonnepanelen? Een uitbouw, of misschien een schenking? Vervolgens krijgen ze een persoonlijk advies op maat. Dan hebben ze een richting."

Oude vrienden

Bij het winnen van zo'n prijs komt nogal veel op de winnaars af. Roel helpt hen met alle belangstelling van de pers en hun omgeving. "Hoe je daarmee omgaat, dat bepaalt iedereen zelf. Wij gebruiken bijvoorbeeld alleen voornamen en nooit achternamen" Zo kan het zijn dat oude vrienden gaan vragen: 'Goh! Ik zag je op TV. Hoe is het nu met je?' "We raden dan aan niet teveel aandacht aan ze te besteden. Daarnaast ligt het geld ook niet achter de voordeur."