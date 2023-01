Jackpot valt in Heemskerk maar lang niet iedereen wint: "Evenzogoed lekker geslapen"

Postcode 1961 GB is goud waard: Daar is de Postcodekanjer gevallen . Slechts 11 deelnemers spelen mee op deze postcode en winnen bedragen tussen de 2,2 en 5,2 miljoen euro. De rest van de jackpot wordt verdeeld onder iedereen die meespeelt met wijkcode 1961.

Een mevrouw die wel in de Kerklaan woont én postcode 1961 GB heeft maar niet meespeelt moest toch even slikken toen ze hoorde dat ze miljoenen is misgelopen. "Ik heb evenzogoed lekker geslapen hoor, haha. Het is simpel: als je niet meespeelt kan je ook niet winnen. Het is wel echt goed terecht gekomen. Bijvoorbeeld bij een meisje van 25 die op een kleine kamer woont en bij een man die zijn vrouw is verloren. Dat vind ik heel mooi om te zien."

"Gewoon weer aan het werk"

Edwin de Bruijn woont in het appartementencomplex in de Kerklaan en vertelt dat hij niet meedoet. Hij heeft daar een kwartiertje van gebaald. "Ik kan gaan janken maar dat heeft geen zin. Ik heb meegedaan aan die andere loterij en 5 euro gewonnen, haha. Dus ik ga morgen gewoon weer aan het werk."

Voor iedereen met wijkcode 1961 is het tot vrijdag spannend: Dan krijgen de deelnemers van de loterij tijdens een buurtfeest te horen hoeveel zij hebben gewonnen per lot.