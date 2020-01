Nieuw-Vennep overspoeld door geldzoekers na Postcode Loterij

Nieuw-Vennep wordt overspoeld met aanbiedingen en bedelaars nadat er op een postcode in het dorp 58 miljoen is verdeeld van de Postcode Loterij. De geldzoekers weten de winnaars op alle mogelijke manieren te vinden.

Agressief

De geldzoekers zijn, volgens de buurt, ook niet altijd makkelijk af te wijzen: "Zo had ik laatst een student aan de deur die vroeg of ik kaartjes wilde kopen. Ik weet niet eens meer waar het voor was, ik kreeg het ze gelijk in mijn handen gedrukt. Daarna bleef hij zich agressief opdringen. Maar alleen de kaartjes waren niet genoeg, ik moest nog veel meer van hem kopen."