Bewoners Wieringerwerf verwelkomend over mogelijke opvang nieuwkomers: "Ze moeten ergens heen"

Niet iedereen blij

Toch zijn niet alle bewoners van Wieringerwerf positief over de mogelijke tijdelijke komst van nieuwkomers in hun dorp. "Ik vind dat mensen die wonen in Nederland, en op een woning zitten te wachten in het hotel moeten", zegt een bewoner. "Er is hier heel veel armoede. Er moeten hier mensen naar de voedselbank. En die vluchtelingen komen hier, die krijgen eten, een slaapplek, noem het allemaal maar op. Ik heb zelf bij de voedselbank gelopen, dat is echt geen grapje. Dat is niet leuk. Dus ik zeg: eerst Nederlanders, dan de rest."