Vermiste kotter na 58 jaar mogelijk gevonden dankzij verborgen gouden tip

Al 58 jaar is het voor nabestaanden van de bemanningsleden van de viskotter UK58 een groot mysterie wat er op 25 januari 1966 is gebeurd. Het schip had in totaal vijf bemanningsleden aan boord: schipper Jacob Ras, zijn broer Hendrik, Jan de Groot, Willem Foppen en zijn zoon Klaas. Behalve een naambord van het schip, die later is opgevist, is er nooit meer iets teruggevonden van de UK58 of de bemanning.

Sinds een aantal maanden stort Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten zich volledig op deze zaak, in de hoop antwoorden te kunnen geven aan de nabestaanden. "Ik werd tijdens de Flora en Visserijdagen door Bart Delorme uit Wieringerwaard aangesproken", vertelt voorzitter Cees Meeldijk uit Hippolytushoef. "Zijn opa is verdwenen met de UK58. Hij was schipper en is nooit meer gevonden. Zou je die willen zoeken, was de vraag." De zoektocht lijkt succesvol, want er wordt steeds meer duidelijk.

Tekst gaat door onder de foto.