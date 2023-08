Eindelijk antwoorden: Nieuwe stichting moet verdwenen vissersschepen opsporen

De bodem van de zee ligt vol met scheepswrakken, met elk een eigen verhaal. Sommigen liggen er al honderden jaren, maar er zitten ook wrakken tussen waarvan nabestaanden nog steeds met vragen zitten. Daarom is Stichting Onderzoek Maritiem Vermisten opgericht, om nabestaanden antwoorden te geven over hun vermiste dierbaren op zee.

Hoewel er meerdere zoekacties door wrakduikers worden uitgevoerd, is de WR6 nog steeds niet gevonden. Maar waar Cees wel achter is gekomen, is dat Gert Lont niet de enige nabestaande is die zoekt naar een scheepswrak.

Cees Meeldijk uit Hippolytushoef is visserman en historicus en raakt ruim een jaar geleden in contact met Gert Lont over de vermiste viskotter WR6. Al meer dan 50 jaar ligt deze kotter ergens op de bodem van de zee, maar niemand weet waar. Cees besluit te helpen bij deze zoektocht en hoopt hierbij de nabestaanden antwoorden te kunnen geven over de locatie van het wrak.

Vorige week tekenden Cees en zijn medebestuursleden voor de officiële oprichting van de stichting. Nu gaat er geïnventariseerd worden of er oude dossiers zijn die opnieuw wat aandacht verdienen, of kunnen mensen contact opnemen die ook op zoek zijn naar een scheepswrak op de bodem van de zee.

Cees Meeldijk kent deze mannen al dankzij de zoektocht naar de WR6. "Met de ervaring en de mensen die we om ons heen hebben verzameld, hebben we op een gegeven moment gezegd: laten we er een stichting van maken", vertelt hij.

Maar de heren hoeven tot die tijd niet stil te zitten, want er zijn al aanvragen gedaan. "We zijn een aantal expedities aan het voorbereiden, maar zijn eerst nog wat dingen aan het uitzoeken voordat we ergens een klap op kunnen geven. Voorbereiding kost een hoop tijd", legt Cees uit.

"We hopen dat we een heel aantal kotters kunnen vinden"

"Je moet ook een kans hebben om zo'n kotter te kunnen vinden. Als het veel te vaag is of er is niets bekend, dan hoef je niet te gaan zoeken. Je moet aanknopingspunten hebben om überhaupt te gaan zoeken. Dat is een inschatting die je in eerste instantie gaat maken. Anders is het gewoon niet te doen."

Toch gaat de stichting vol goede moed van start en hoopt het nabestaanden te kunnen helpen in hun zoektocht. "We hopen dat we een heel aantal kotters kunnen vinden en families daarbij een stukje afsluiting kunnen geven. Dat is wat we hopen en daar gaan we voor", vertelt Cees.