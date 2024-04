Overal slakken! Vraatzuchtige beestjes beleven na warme winter topjaar

"Er is in dit hele vak met gele anemonen geen gave bloem meer te vinden. Ze zijn allemaal op zijn minst voor de helft opgegeten door slakken." Johan Görtenmöller buigt voorover in de heemtuin Thijsse's Hof waarvan hij de beheerder is. "Ook bij alle collega's die ik spreek, is het dit jaar erger dan ooit. De slakken vreten alles op: lenteklokjes heb ik dit jaar niet eens gezien. Ze worden al opgegeten voordat ze open konden gaan. Narcissen ook. Boshyacinten zijn nu aan de beurt. Er zijn ongekend veel slakken dit jaar."

