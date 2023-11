Krijgen zeldzame naaktslakken of beachvolleyballers meer ruimte in Spaarnepark?

Is er bij de herontwikkeling van het Spaarnepark straks nog ruimte voor stadslandbouw en pluktuinen, of wordt het toch alleen maar sportvelden? Op twee herinrichtingsvarianten kunnen de Haarlemmers vanaf vandaag hun zienswijze indienen.

Diverse Haarlemse sportverenigingen slaan alarm, zo bleek vorige week bij een bespreking binnen de gemeenteraadscommissie. De verenigingen denken dat ze ruimte tekort komen met de komst van ruim 1700 woningen in Schalkwijk, en de verwachte toeloop aan sporters. Bij één van de twee plannen voor herinrichting krijgen ze er namelijk geen extra velden bij.

Een eindje verderop

De zorgen liggen per vereniging anders. Zo benadrukt sportclub Olympia hun sportaccommodatie aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, omdat hun damesteam meespeelt in de hoogste divisie. Maar vindt een 100-jarige kanovereniging dat de gemeente te weinig kennis heeft over wat er nodig is voor hun watersport. Ook Racketclub Overhout, yogacentrum Human Fabrics en beachvolleybalclub Bavo Beach zijn er niet gerust op.

De volleybalclub wil graag uitbreiden vanwege de enorme groei in ledenaantal. Afgelopen jaar sloten zich meer dan 500 leden aan, daarbij verwacht de club een aankomende groei van nog eens honderd sporters. Het zijn toch juist deze velden die volgens verschillende politieke partijen kunnen verhuizen naar het Reinaldapark of naar de Molenplas.

Zeldzame naaktslakken

Juist die uitbreiding van volleybalvelden zou ten koste gaan door een andere tak van sport, namelijk de tuinieren. De aanleg van diverse tuinen op de vijf 'lege' voetbalvelden van het failliete Young Boys, blijkt namelijk de biodiversiteit in het gebied enorm te stimuleren. In de aangelegde moes-, school-, pluk en werktuinen werken mensen met een beperking.

De toename in biodiversiteit heeft als gevolg dat er 21 slakken leven, waaronder twee zeer zeldzame naaktslakken. Dat blijkt uit een onderzoek, dat laatst door experts samen met buurtbewoners is gedaan. De zwervende akkerslak en de Spaanse wegslak worden zelden in Nederland gespot. Volgens bioloog Menno Schilthuizen is juist het mozaïek van de verschillende soorten tuintjes een belangrijke reden voor het slakkensucces.