Getouwtrek tijdens bewonersavond Haarlem: hoe gaat het Spaarnepark vorm krijgen? 

Gisteravond was er een drukbezochte bewonersavond. Tijdens deze avond probeerde de gemeente aan de hand van drie ontwerpmodellen te achterhalen wat de wensen van de buurtbewoners zijn. "Voordat dit gerealiseerd wordt zijn we minimaal wel vijf jaar verder en misschien wel vijftien", aldus de gemeente.

Inmiddels barst de stad uit haar voegen en is de familie Van Meeteren niet meer omringd door weilanden. De gemeente probeert zo slim mogelijk met de Noord Schalkwijkerweg om te gaan, deze is volgens velen één van de parels in de stad.

Het echtpaar Van Meeteren wonen al 82 jaar aan de Noord Schalkwijkerweg. "Vroeger was dit allemaal weiland en hadden wij vrij uitzicht. Bijna niemand wilde hier wonen, het was te ver van de stad", vertelt mevrouw Van Meeteren over alle veranderingen die zij al heeft meegemaakt.

Toch wordt er in de zaal geboeid gekeken naar modellen met mogelijke opties, waar naast ruimte voor de huidige sporten, ook ruimte voor groen, water, ecologische verbindingen, urban sporten zoals een skatepark, pumptrackbaan en een natuurspeelplaats is.

"Je kunt daar gewoon het terrein op lopen en wandelen langs de fruitbomen en planten, het is echt fantastisch." Ze is dan ook bang dat dat niet meer terugkomt, al is ze er wel groot voorstander van om de ruimte openbaar te maken.

Voor anderen is de locatie van de parkeerplaatsen minder goed gekozen om hele andere redenen. "Het komt op de plukweide, er komen wel moestuinen terug in het park, maar daar lijkt minder ruimte voor te komen", merkt Gerda van Straten op. Ze woont al dertig jaar in de Kruidenbuurt en de plukweide die de afgelopen vijf jaar is ontstaan is volgens haar één van de mooiste plekjes van Haarlem.

"Straks parkeren er allemaal mensen die naar de OV-hub willen. Als ze naar de parkeerplaats willen, rijden ze nog steeds door de wijk. Als het hele park openbaar toegankelijk is waarom zou je dan niet in de wijk eromheen parkeren, is dat allemaal wel zo handig?", klinken de bezwaren.

De gemeente lijkt er in alle ontwerpmodellen op te azen om de weg autoluw te maken en op die manier het dijkweggetje nog net beschikbaar te maken voor recreatieve doeleinden. Parkeerplaatsen worden in elk model van de Dijkweg weggetrokken, al hebben buurtbewoners daar wel twijfels over.

Peter van Out woont tegen het sportpark aan en ergert zich aan de plannen. "Het is allemaal wel heel duur, laatst nog hebben ze beachvolleybalvelden aangelegd voor een paar ton en nu maken ze alweer plannen om die te verplaatsen. Veel hier op het sportpark is nog goed, laat dat gewoon staan en maak het park zo goedkoop mogelijk openbaar. Ook zo’n avond als dit, het kost klauwen met geld."

De irritatie bij Out komt voort uit verschillende factoren. "Twintig jaar geleden wilden ze het hele sportpark nog weg hebben, daarna hebben ze er flink in geïnvesteerd en nu willen ze dat dan weer omgooien, het is kapitaalvernietiging. Gebruik het geld lekker om de arme kinderen in Haarlem hier gratis te laten sporten, dan is het ook een soort van openbaar en het is nog gezond ook."

Zwembad

In één van de modellen wordt gekeken hoe buurtbewoners reageren op een zwembad en strand in de bocht van het Spaarne. De dijk blijft dan wel staan, maar er komt een soort vijver achter om in te zwemmen.

Dit voorbeeld wordt door velen fantastisch gevonden, maar het stuit ook op veel bezwaar. Het laat goed zien wat een moeilijke klus de gemeente voor de boeg heeft. Er wonen duizenden mensen omheen en iedereen wil wat anders.

Sporters willen tot laat kunnen sporten en buurtbewoners willen juist dat er ze eerder stoppen om overlast te voorkomen. Uiteindelijk moet het openbare karakter van het park iedereen samenbrengen.