Heemskerkse (75) plukte al meer dan 44.000 naaktslakken uit haar moestuin

Al 10 jaar woont ze met haar vriend Theun aan de rand van het Noordhollands Duinreservaat. Toen ze vorig jaar voor het eerst last ondervond van de 'brutale' naaktslakken begon ze iedere ochtend met het turven van de naaktslakken die ze uit het gras wegplukte. "Vorige zomer waren dat er nog zo'n 3.600, dat zijn er nu om precies te zijn 44.604. Het is om gek van te worden."

Al vier maanden staat Johanna Maarseveen elke ochtend om 7.00 uur op om haar sier- en moestuin te beschermen tegen een slakkenplaag. "Je komt uit je bed en je steekt er tijd in, of je gaat zitten en je hebt geen tuin meer. Zo erg is het, we hebben nooit eerder zoveel last gehad als nu."

Voor bioloog Wim Bosch uit Haarlem is de merkbare groei van het aantal naaktslakken in de regio eenvoudig te verklaren. "Het is vochtig geweest. En met zo'n natte zomer zijn er meer eitjes die overleven. Ze laten zich hierdoor ook vaker zien. Je kan dus zeggen dat het een prima slakkenjaar is."

Een naaktslak legt volgens Bosch na acht weken al zelf eitjes. Om te groeien eten ze elke dag de helft van hun eigen gewicht aan voeding. "Vooral dorre bladeren, de verse stevige bladeren zouden ze moeten laten liggen."

Strijd

Over de strijd van volkstuinders om slakken te weren haalt hij zijn schouders op. "We willen wel graag alles beheersbaar houden, maar het gaat om de natuur. Dus de verwachtingen bijstellen en ermee leren leven is misschien beter. De enige mogelijkheid is nog om een gunstige omgeving te creëren voor de egel. Die is gek op slakken."

Voor Johanna is het een dilemma wat ze moet doen met de gevangen slakken. Ze gooit ze nu in een put van een halve meter diep en doodt ze dan direct met soda. "Dat is natuurlijk ook best zielig. Maar wat moet je dan? Ze vreten anders alles op en dat wil je ook niet."