Starters zoals Layla (24) blijven worstelen met onbetaalbare woningen in Heerhugowaard

De ene na de andere toren met appartementen verrijst in Heerhugowaard, zoals het project Vaanpark of het Stationskwartier. Al deze flatgebouwen hebben één ding gemeen: ze zijn onbetaalbaar voor de meeste starters. Zo beginnen de 'compacte' 2- en 3-kamerappartementen van Vaanpark, gelegen tussen het spoor en de provinciale weg, bij 240.000 euro en het verderop gelegen Stationskwartier kent nog hogere prijzen.

"Het is belachelijk", vindt Layla Dekker. Ze is zelf al sinds haar achttiende op zoek naar een woning in de gemeente Dijk en Waard. "Inmiddels duurt mijn zoektocht al zo'n vijf jaar, en dat zal nog wel even duren. Ik heb altijd gezegd dat ik zelf een huis wil proberen te kopen", vertelt Layla. "Ik ben flink gaan sparen, zo'n 700 euro per maand." Door het tekort aan woningen en de hoge prijzen is het haar nog altijd niet gelukt een woning te vinden.

Volgens Layla is het onmogelijk om in de gemeente Dijk en Waard als starter een woning te kopen. "In Langedijk krijg je geen starterslening, en daardoor kan je bizar weinig lenen. Met twee personen kom je niet eens boven de 240.000 euro. Dan wordt het bijna onmogelijk."