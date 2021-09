Helft woningen 'De Groene Trede' voor lokale starters uit Dijk en Waard

Van 'De Groene Trede', het eerste appartementencomplex aan de noordkant van station Heerhugowaard, is deze week het hoogste punt bereikt. De vlag kon dus aan de top en dat gebeurde in het bijzijn van de kopers van de 67 appartementen in het duurzame complex.

Het gebouw verrijst naast fietsbrug De Krul aan de Waardse Stationsweg. In de woontoren zijn de 67 appartementen in verschillende prijsklassen, verdeeld over negen verdiepingen. Door het trapsgewijze ontwerp zijn er veel dakterrassen. Vele honderden mensen schreven zich in op een appartement in het complex.

Bijzonder aan de verloting is dat 44 van de 67 woningen zijn toegewezen aan kopers uit de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Daarvan zijn ongeveer 35 woningen bestemd voor jonge starters uit de twee gemeenten. Een van de gelukkigen is de 27-jarige Christian Schoenmaker uit Heerhugowaard, die nu nog bij zijn ouders woont.

Overspannen woningmarkt

In de overspannen woningmarkt maakte hij zich zorgen of hij ooit op zichzelf zou kunnen gaan wonen. "Ik werd gelukkig ingeloot voor een studio van 45 vierkante meter op de vijfde verdieping. Voor 174.500 euro heb ik die gekocht. Ik wilde heel graag in Heerhugowaard blijven wonen en dat is nu gelukt. Ik ben er ontzettend blij mee."

De oplevering van het complex wordt rond de zomer van 2022 verwacht. Deze week kon Christian zijn nieuwe buren leren kennen tijdens de feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats.

Mediapartner Heerhugowaard Centraal was er met de camera bij: