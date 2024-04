Daphne laat wethouder in rolstoel door binnenstad ploeteren: "Moet je zelf ervaren"

De meeste mensen hebben er misschien niet zoveel last van, maar de straatstenen in de binnenstad van Alkmaar liggen niet overal even recht. Voor mensen in een rolstoel kan een 'simpele' hobbel in de weg enorme hindernis zijn.

"Over deze hobbel kom ik niet heen. Het is echt hartstikke zwaar", zegt wethouder Arie Epskamp tijdens de wijkschouw waar onze mediapartner Streekstad Centraal bij aanwezig is. "Wij hebben geen idee waar iemand in een rolstoel tegen aanrolt. Dat moet je echt ervaren."

Het leven van Daphne Beerman veranderde zes jaar geleden volledig. Ze kreeg een dwarslaesie, waardoor ze in een rolstoel belandde. "Vroeger was ik helemaal gezond en liep en rende ik overal naartoe. Je kunt het je niet voorstellen hoe lastig het soms is in een rolstoel, totdat het je overkomt. Inmiddels weet ik wel beter."

Daphne sloot zich een jaar geleden aan bij de Wmo-adviesraad: "Ik ben de eerste met een rolstoel in de raad. Dus eigenlijk zijn we pas een jaar bezig," vertelt ze. Als lid wil ze beleidsmakers laten ervaren wat mensen in een rolstoel dagelijks doormaken. "Er werken veel mensen bij de gemeente, maar niet een zit in een rolstoel", zegt Daphne.