Geen formule 1-auto's, maar racende rolstoelen: bewoners halen geld op voor goed doel

Eén van de bewoners is Paul. Terwijl hij er al acht rondjes op heeft zitten, kan hij wel heel even halt houden om zijn motivatie toe te lichten. “Ik merk dat sporten mij helpt om me beter te voelen. Ik heb MS, dus uiteindelijk wordt het lichamelijk allemaal steeds minder. Maar door sporten voel ik me psychisch beter.”

Saamhorigheid

Misschien is dat de reden dat er zoveel animo onder de bewoners is om aan de race mee te doen. “Die apparaten zijn gewoon hartstikke duur”, vertelt teamleader Ida Kwint, “maar ze zijn heel waardevol voor de bewoners. En het leuke is dat zo’n evenement ook voor heel veel saamhorigheid zorgt, onder bewoners én medewerkers.”

Medewerkers doen op hun beurt volgende week zondag mee aan de Circuit Run in Zandvoort, ook om geld in te zamelen. Op 14 april loopt zelfs een team de estafette van de Rotterdam Marathon. Het doel is om uiteindelijk 20.000 euro binnen te halen. Na de rolstoelrace is een kwart van dat bedrag binnen.