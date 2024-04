Einde aan mysterie rondom afwezigheid Volendam-speler Mbuyamba: hartproblemen

"Na een lange periode van stilte kan ik nu vertellen over mijn afwezigheid. Tijdens de jaarlijkse medische keuring voor het seizoen 2023/2024 kwam ik erachter dat ik een hartritmestoornis heb. Dit kwam als een grote verrassing, omdat ik nooit verschillen in mijn gezondheid of prestaties had gemerkt."

"Na deze ontdekking belandde ik in een reeks uitgebreide medische onderzoeken. Dit is de reden dat ik dit seizoen slechts sporadisch heb gespeeld. Na een lange periode van onderzoeken en testen hebben de artsen, FC Volendam en ik besloten om een S-ICD te laten implanteren voor primaire preventie", aldus de verdediger.

"De eerste fase van rust en herstel is nu voorbij, en ik ben alweer begonnen met individuele trainingen. Ik zal de komende tijd werken aan mijn terugkeer bij FC Volendam, en wees gerust, ik zal dit seizoen nog met het team op het veld staan.