Hele wereld komt samen in COA Katwoude en viert Eid al-Fitr: 'niet alleen voor moslims'

"Eid Mubarak!", roepen tientallen mensen uit verschillende culturen in Katwoude vrolijk. Ze vieren in het asielzoekerscentrum (COA) samen het einde van de Ramadan met een feest. Ook Samma uit Egypte, die juist door het geloof is gevlucht, doet mee. "Als ik wil dat ze mij respecteren zoals ik ben, moet ik hen accepteren zoals ze zijn"