Racen voor de laatste baklava, Mo heeft al 'een miljoen stukjes' verkocht

Al 'een miljoen stukjes' heeft bezorger Mo de afgelopen periode bezorgd. Vanuit een fabriek in Almere brengt hij schalen baklava langs verschillende bakkerijen. De baklava is in Zaandam bijna overal uitverkocht, maar bij bakkerij Istanbul staan de laatste schalen klaar voor de liefhebbers.

Slapeloze nachten

"Ze komen altijd nog wat halen, dus ik heb de hele bus vol staan", vertelt Mo. Hij denkt dat het tot vanavond 19.00 tot 20.00 uur het wel druk blijft. "De laatste twee dagen was de drukste periode voor ons."



Mo slaapt al bijna drie dagen niet, laat hij weten. De bezorger is 's avonds vooral bezig met inladen. Mo: "Dan de hele avond bakken, dan eruit, dan bezorgen." Voordelen heeft de drukte natuurlijk ook. "Het is goed geld verdienen is", vertelt hij.

Geen baklava voor Mo

Bij Mo zelf hoef je niet meer met een baklava aan te komen. Die heeft hij genoeg gegeten. "Allang niet meer. Ik raakte het zat", vertelt hij over de mierzoete lekkernijen. De overige schalen zal hij daarom rondbrengen bij bakkerijen, familie en vrienden, om daarna te genieten van een welverdiende vakantie.