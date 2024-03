Zoveel mogelijk mensen een feestmaaltijd met ramadan: "Geven is gewoon mooi"

Jaren terug, toen Ilhame Grinate en de anderen van Stichting Buurtmoeders MoedersKracht begonnen met hun voedselpakketten tijdens de ramadan, koos ze ervoor om het direct groot aan te pakken.

Daarom begon ze met vijftig pakketten. "Toen dachten we, dat is al heel wat. Maar dat werden er al heel snel veel meer." Zelfs toen ze op 150 pakketten zaten, klopten na het uitdelen nog mensen op de deur van Buurthuis Vooruit in Slotervaart. "Het is dus echt broodnodig."

Eenoudergezinnen

Wat Grinate opvalt, is dat de laatste tijd steeds meer ouderen zich melden voor een pakket. "En alleenstaande ouders. Heel erg om te weten dat zo'n ouder, die al struggelt met alles regelen binnen het gezin, daarna ook nog een maaltijd moet voorbereiden."