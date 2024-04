Bot van een mammoet en eeuwenoude potvistand: Sytske verzamelt het allemaal

Het huis van Sytske Dijksen uit Den Hoorn lijkt wel een klein museum. Wekelijks is ze te vinden op het Texelse strand en bijna alles wat ze vindt, neemt ze mee naar huis. En daar zitten ook wel eens hele oude voorwerpen tussen. Fossiele schelpjes, duizenden jaren oude botten van dieren, maar ook plastic of ander afval, waar ze dan weer kunstwerkjes van maakt.

Zo'n twee weken geleden deed Sytske weer zo'n bijzondere vondst op het strand. Een potvistand, die wel 500 tot 8.000 jaar oud kan zijn. "Hij was net aangespoeld. Omdat hij hol is, en een beetje krom en zwart dacht ik, het is de hoorn van een koe", vertelt Sytske.

Maar niks is minder waar. Dankzij de Facebookgroep 'Identification of skulls and bones' wordt het raadsel voor Sytske opgelost: "Binnen een half uur had ik antwoord: dit is een potvistand. Van harte gefeliciteerd."

Zandsuppletie

De kans dat zulke historische resten van dieren aanspoelen op het strand, wordt vergroot door zandsuppletie die wordt uitgevoerd op delen van het Texelse strand. Hierdoor is de tand ook opgezogen en spoelde het even later aan. "Dan spoelen de dingen aan die uit zichzelf niet zo snel op het strand terechtkomen. Dat zijn vaak levende zeedieren, maar ook zware dingen die niet vanzelf eventjes meerollen met de golven", aldus Sytske.

Tekst gaat door onder de foto