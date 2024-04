Opbouw Haarlemse kermis in volle gang: vrijdag open op Grote Markt

De kermis op de Grote Markt gaat vrijdag om 12.00 uur van start. De meeste avonden sluit het spektakel om 23.00 uur, op vrijdag en zaterdag een uurtje later. Zondag 28 april is de laatste dag van de kermis in het centrum.

Zaanenlaan

Wie er dan nog geen genoeg van heeft, kan door naar de tweede jaarlijkse kermis: op de Zaanenlaan in Haarlem-Noord. Dat is met afstand de grootste van de twee kermissen. Donderdag 25 april is de eerste dag van de kermis op de Zaanenlaan. Bevrijdingsdag - zondag 5 mei - is de laatste dag van de kermis in Noord.