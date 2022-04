Rondjes draaien in de spin en scheuren in de botsauto's: de kermis is terug in Haarlem

Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronamaatregelen is de kermis op de Grote Markt vanaf morgen weer helemaal terug van weggeweest. Ruim twee weken lang kunnen alle kermisfanaten in de regio er weer hun hart ophalen.

De kermis opent dinsdag traditiegetrouw met de 'mindervalide-ochtend'. Mindervaliden kunnen dan van 09.30 uur tot 12.30 uur gratis gebruik maken van de attracties en ze worden getrakteerd op poffertjes. Ook krijgen ze een knuffeldier kado om te vieren dat de kermis na twee jaar afwezigheid weer terug is in hartje Haarlem.

Koningsdag

Ook de kermis aan de Zaanenlaan wordt na twee jaar weer opgebouwd. Vanaf 21 april is iedereen daar welkom. Ed Mense is blij dat beide kermissen dus ook op Koningsdag weer volop zullen draaien. "Geweldig, twee jaar lang was Koningsdag geen Koningsdag. De koningskermis is altijd een begrip geweest in Haarlem", vertelt hij.

In aanloop naar Koningsdag worden beide kermissen vanaf 23 april versierd met vlaggetjes en wordt er feestelijke muziek gedraaid. "Elke dag zal het liedje 'It's A Beatiful Day' te horen zijn", vertelt een enthousiaste Mense. Het weer zit in ieder geval mee de komende dagen, de kermis-coördinator hoopt dat de bezoekers gaan genieten op de Grote Markt en de Zaanenlaan. "Blije gezichten zijn het allermooist."

De kermis op de Grote Markt duurt tot en met 28 april. Op de Zaanenlaan worden de attracties na 1 mei weer afgebroken.