VIDEO: Zo ziet de kermis op de Haarlemse Grote Markt er ondersteboven uit

HAARLEM - Zodra de kermis op de Grote Markt in Haarlem de spreekwoordelijke deuren opent, staat Stefan Mutsaers vooraan. Het liefst neemt hij plaats in de Hell Raider, de booster die boven de naastgelegen Grote of Sint Bavokerk uittorent en dubbele loopings maakt. Eerder deze week legde de Haarlemmer de spectaculaire rit vast met z'n smartphone, en is nog altijd ondersteboven van het resultaat. "Best goed gelukt."

Stefan draait er niet omheen: "Ik ben best een fanatiek kermisbezoeker. Als er ergens kermis is, ga ik daar met vrienden en familie naartoe. Of het nu in Haarlem of Tilburg is, we stappen in de auto en rijden erheen."

De keren dat hij in de Hell Raider heeft gezeten, zijn al lang niet meer op een hand te tellen, vertelt hij. "Hoe vaak exact weet ik niet meer, maar echt heel vaak..."

Na z'n zoveelste rit in de attractie, besloot hij een element toe te voegen. "Deze keer dacht ik: laat ik het eens filmen terwijl ik mijn telefoon in m'n handen houd." Het resultaat mag er zijn, vindt hij. Jij ook? Oordeel zelf.