Nog even en het is weer zo ver: Haarlemse kermissen gaan bijna open

Deze week worden de attracties weer opgebouwd op de Grote Markt. Van poffertjes en zuurstokken tot de schiettent en uiteraard het grote reuzenrad. In totaal staan er vanaf vrijdag zo'n twintig verschillende attracties in het centrum.

De kermis op de Grote Markt opent vrijdag 12 april om 12.00 uur en sluit zondag 28 april om 22.00 uur. Op maandag 15 april van 9.00 tot 12.00 uur is er een speciale ochtend voor mensen met een beperking.

Corso en Koningsdag

In het weekend van 20 en 21 april komt het Bloemencorso in Haarlem aan en op zaterdag 27 april is het Koningsdag. Die dagen kan het erg druk worden op de kermis. Het is verstandig om met de fiets of lopend naar de kermis te gaan. Naar verwachting zijn de parkeergarages rond het centrum snel vol.

Zaterdagmarkt verplaatst

Omdat de Grote Markt vol staat met kermisattracties, worden de zaterdagmarkten drie weken lang verplaatst naar de Zijlstraat, Nieuwe Groenmarkt en de Krocht.

