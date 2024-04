Kunstenaar baalt van gestolen kunstwerk, maar Akersloters zijn het liever kwijt dan rijk

Waarom het is gestolen, blijft gissen. "De opening verliep goed, er leek geen tegenstand te zijn", stelt de kunstenaar. Volgens Sweere is het meenemen ervan in elk geval een flinke operatie geweest. "Het is heel erg groot, je tilt het niet zomaar op. Daar heb je een kraan of aanhangwagen voor nodig."

Hij hoopt dan ook dat zijn kunstwerk vroeg of laat weer opduikt. De politie verzoekt getuigen of mensen die meer weten zich te melden.

‘Vreselijk ding’

Toch is niet iedereen in Akersloot even rouwig om het verdwenen kunstwerk, valt te lezen uit de reacties in de besloten Facebookgroep. "Misschien vervelend voor de kunstenaar, maar ik denk niet dat het gemist wordt." Een ander reageert: "Vreselijk ding! Ik hoop dat er een leuk speeltoestel komt voor groot en klein. Het veld is groot genoeg." En weer een ander schrijft: "Prima dat het weg is, nu hopen dat het wegblijft."