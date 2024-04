Mysterie in Akersloot; hoe kan een enorm kunstwerk zomaar verdwijnen?

Het werk staat er pas sinds 28 maart , toen werd het groots onthuld door wethouder Brouwer. "Klim, bewandel en neem vooral plaats", werd toen over het werk gezegd. Het object van kunstenaar Rob Sweere is vooral bedoeld om op te klimmen en klauteren en op die manier te beleven hoe objecten in het landschap passen.

Energieën en symbolen

"Het is een plek voor onbekende rituelen. Je wordt uitgenodigd om het kunstwerk te betreden. Door je in het Contemplatorium te begeven, kom je in contact met energieën en symbolen van alle tijden."

