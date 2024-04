Strengere maatregelen moeten van Hoornse Lappendag weer een feest maken

'Een compromis waarin ook de horeca zich kan vinden', zo noemt burgemeester Nieuwenburg de nieuwe maatregelen rondom de drooglegging tijdens Lappendag. Een belangrijk argument om het beleid aan te passen is vooral het tekort aan blauw op straat: "In die tien dagen staat de stad behoorlijk onder spanning en vragen we heel veel van de politie. We moeten zuinig omgaan met politie-inzet, het is al heel moeilijk om het rooster in de zomer rond te krijgen."

Het is inmiddels alweer 35 jaar geleden dat een drooglegging werd ingesteld tijdens Lappendag. In die periode mag er geen alcohol worden verkocht door horeca, winkels en supermarkten. Dit om een rustperiode in te lassen waarbij de stad schoon wordt gemaakt en vechtpartijen en opstootjes tussen dronken feestgangers in de kiem te smoren