Gebruik geen slootwater voor je moestuin: GGD waarschuwt voor giftig dinoterb

In het water in Noord-Holland Noord zijn meerdere verboden stoffen aangetroffen. Het gaat om het onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb en insecticide fenchloorfos. Uit voorzorg raadt GGD Hollands Noorden het af om gebruik te maken van slootwater.

"Eigenlijk wil je hier niets van binnenkrijgen, de normen voor het oppervlaktewater zijn niet voor niets zo streng", zegt Jacobje Visser, adviseur milieu en gezondheid in een interview met Pointer.

De stoffen dinoterb en fenchloorfos zijn onder meer aangetoffen in de West-Friese polder De Drieban bij Venhuizen, het Natura 2000-gebied Zwanenwater bij Callantsoog, het water bij de Westelijke Randweg in Beverwijk en de Westerduinweg in Petten. Aan de kust zit zoveel dinoterb in het water, dat de veiligheidsnorm tot wel vijf keer is overtroffen.

Deze watermetingen waren altijd al openbaar, maar milieugroep MOB zette de uitslagen op een rijtje. Daaruit blijkt dat de concentratie giftige stoffen in het Noord-Hollandse water sinds 2017 alleen maar is toegenomen, terwijl het middel al meer dan twintig jaar verboden is.

Zo min mogelijk

Toch hoeven tuinders bij het gebruik ervan volgens Visser niet direct te vrezen dat ze ziek worden. "Het is natuurlijk godsgeklaagd dat het in ons water zit, maar het is vooral enorm giftig voor de vissen en ander waterleven. Word je er direct ziek van? Bij normaal gebruik niet. Toch lijkt het streven naar een zo min mogelijke inname ons heel goed."

Het zwemmen in sloten wordt altijd afgeraden, stelt Visser. "Daar kun je sowieso erg ziek van worden. Niet alleen vanwege de vondst van dinoterb, maar ook door van de ziekte van Weil, die wordt overgedragen door ratten. Of door vogelpoep." Of het oppervlaktewater van zwemplassen dan wel veilig is om in te zwemmen, kan Visser niet met zekerheid zeggen, want deze waterkwaliteit wordt niet getest op dinoterb.