Ook in 2023 al hoge concentratie giftig dinoterb gemeten vlak bij drinkwatergebied

Eerder wees MOB al op openbare cijfers waaruit blijkt dat dinoterb in 2022 in het water werd gemeten. Nu blijkt uit nieuwe cijfers dat ook in 2023 op meerdere plekken in Noord-Holland de giftige herbicide is gevonden. De veiligheidsnorm werd in tien van de elf onderzochte wateren overschreden.

MOB spreekt van een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit en voor de gezondheid van omwonenden. De milieuorganisatie noemt vooral de metingen bij het meetpunt in Heemskerk 'schokkend'. Vlak bij het drinkwaterfiltratiegebied werd veertien keer zoveel dinoterb gevonden als is toegestaan.

Over de kwaliteit van het drinkwater dat uit de kraan komt, hoeft niemand zich zorgen te maken, benadrukt Koen Zuurbier van PWN. "Wij controleren of dergelijke stoffen in onze bron, het in de duinen gezuiverde water en het drinkwater zitten, maar komen ze niet tegen." Daarbij komt het drinkwater dat in Heemskerk wordt geproduceerd uit het IJsselmeer, en wordt het met leidingen naar het pompstation gebracht. "We halen het dus niet lokaal bij Heemskerk uit het oppervlaktewater."

Waar komt het vandaan?

Dat de kankerverwekkende dinoterb op meerdere plekken is gevonden, kan aan twee dingen liggen. Ten eerste is de detectiegrens, ofwel de laagste concentratie die gemeten kan worden, de laatste jaren steeds verder verlaagd. De meetapparatuur is de afgelopen jaren dusdanig verbeterd, dat onderzoekers steeds nauwkeuriger kunnen meten. En daardoor kunnen de gemeten waarden flink verschillen.