Bijna blinde Jos surft over IJsselmeer van Friesland naar Enkhuizen: "Ben er klaar voor"

Lavrijsen wordt tijdens de tocht begeleid op zijn windsurfbord. Zo heeft hij via een headset met zijn instructeur contact. "Deze worden ook gebruikt voor kitesurflessen. Het is alsof je aan het bellen bent", zegt Jos. "Met instructeur Peter van SailWise heb ik meerdere keren gevaren, dus we zijn bekend." Daarnaast zullen twee leden van het Olympische team donderdag meezeilen.

"Het is echt een heel inclusieve tocht, die we met SailWise al 50 jaar doen. De Olympische zeilers zullen meedoen met een verduisterende vr-bril, of zitten op een plaats waar ze beperkt worden in het bewegingen", aldus Rietbergen. "Ze vinden de vrijheid die watersport kan geven geweldig en willen laten zien dat het voor iedereen mogelijk is om mee te doen."

Ontvangen door burgemeester Enkhuizen

Vrijdagmiddag rond 16.00 uur zullen alle deelnemers aan de IJsselmeer Challenge aankomen in Enkhuizen. Daar worden ze ontvangen door burgemeester Eduard van Zuijlen. "Daarnaast is het dweilorkest Windkracht 13 aanwezig om muziek te spelen, en hebben we grote schermen bij de finish staan", licht Rietbergen toe. "Met drones zullen we de laatste kilometers van de actie laten zien."

Iedereen die dat wil, is vrijdag welkom om de surfers aan te moedigen en in Enkhuizen welkom te heten. Jos Lavrijsen en alle andere deelnemers kunnen gesponsord worden via deze link. "Het geld dat we ophalen, wordt besteed aan andere reizen voor mensen die een beperking hebben", sluit de directeur van SailWise Enkhuizen af.