SailWise Enkhuizen zoekt deelnemers met beperking voor zeilrace van 24 uur

Onder het motto 'de wind maakt geen onderscheid' doet SailWise Enkhuizen dit jaar mee aan de 24-uurs zeilrace, die eind volgende maand gehouden wordt. De stichting zoekt daarom mensen met een beperking, die mee willen zeilen met de race. "Iedereen wil natuurlijk winnen", zegt schipper Rinke Bergsma. "Maar wij vinden het nog belangrijker dat iedereen mee kan doen. Of je nu in een rolstoel zit of niet."

SailWise Enkhuizen

De zeilrace van 24 uur is een van de grootste races in Nederland. Meer dan 400 boten starten vanaf verschillende startpunten, om een dag later met z'n allen te finishen in Medemblik. Een van de deelnemers is SailWise in Enkhuizen, die al jaren zeiltochten organiseert voor mensen met een beperking. "Wij doen dit jaar voor de eerste meer mee met onze catamaran Beatrix", vertelt Renee van Woerkom van SailWise. "Er zijn twee schippers die in verschillende shifts op het schip werken, maar daaromheen moet er van alles gebeuren. Hierbij moet je denken aan het bepalen en aanhouden van de koers, maar ook het hijsen en laten zakken van de zeilen." SailWise heeft al een aantal mensen met een beperking benaderd om mee te doen, maar is nog op zoek naar meer enthousiaste deelnemers. Wie zich aan wil sluiten kan een mail sturen naar SailWise, met daarin contactgegevens, een uitleg over de beperking en zorgbehoefte, en een motivatie waarom iemand mee wil doen aan deze zeilrace.

Quote "Het maakt niet uit hoe zwaar je beperking is. We vinden wel een manier waarop je actief mee kan zeilen" Rinke bergsma, schipper bij sailwise

Volgens schipper Rinke Bergsma ontdekken veel mensen tijdens de rezien op het schip dat zij meer kunnen dan zij van tevoren denken. "Het maakt niet uit hoe zwaar je beperking is", zegt ze. "We vinden wel een manier waarop je actief mee kan zeilen." Geavanceerde catamaran Het schip Beatrix is volledig aangepast voor mensen met een beperking of die in een rolstoel zitten, vertelt Renee van Woerkom. "Dat houdt onder meer in dat de lier om de zeilen mee te hijsen langer hangt, waardoor mensen in een rolstoel er makkelijk bij kunnen. "Ook hebben we op het achterdek een groot plateau wat helemaal omhoog kan, zodat iedereen aan de achterkant van het schip over de kajuit heen kan kijken", voegt ze er aan toe. "Verder kan onze catamaran door middel van een joystick bestuurd worden." Reporters Tijdens de race, die op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus gehouden wordt, varen meer dan 400 schepen op het Markermeer, IJsselmeer en de Waddenzee. Het doel is om zoveel mogelijk zeemijlen te varen. Het schip van SailWise start in de haven van Stavoren, in Friesland. De race eindigt op zaterdagmiddag in de haven van Medemblik. Door de organisatie van de race is SailWise ook gevraagd om tijdens de race mee te doen als zeilreporters. "We zoeken dus ook mensen die het leuk zouden vinden om verslag te doen van de zeilrace, en die niet schuw zijn om met bijvoorbeeld camera's te werken", aldus Renee. "Dit kan zowel live zijn als via beelden die op sociale media geplaatst worden."