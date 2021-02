Zeilers Elfstedentocht halen ruim 6.500 euro op voor Sailwise: "Was niet makkelijk"

ENKHUIZEN - De vier Amsterdammers die met een zeilboot de Friese Elfstedentocht voeren hebben hun tocht afgerond. Ze haalden geld op voor SailWise in Enkhuizen, en de organisatie mag een bedrag tegemoet zien van 6.650 euro. "Een makkelijk zeiltochtje was het niet. Maar dat wisten we van tevoren", zegt Rinke Bergsma, een van de vier zeilers.

"Maar we hebben alles op eigen kracht gedaan. De motor van onze boot is niet gebruikt, dus zodra we niet verder konden zeilen hebben we andere manieren gebruikt om door te varen."

Naast het neerlaten van de mast moest hun zeiltocht ook meerdere keren onderbroken worden vanwege het weer. Door het vriezen lag er ijs op de wateren, waardoor de zeilers hun tocht niet verder konden uitvoeren. "We hebben momenten gehad waarop we niet verder konden of van de route moesten afwijken", zegt Bergsma.

"We zaten thuis vanwege de coronamaatregelen en wilden eruit", vertelt Rinke. "Hoe kan dat binnen de maatregelen nu beter door te gaan zeilen." Het thema van hun reis werd Streven naar afzien en dat is volgens het viertal gelukt.

Tijdens hun zeiltocht langs de elf Friese steden werden de zeilers veel aangemoedigd door mensen langs de kant. "Ze hadden gehoord van onze actie en boden een kopje koffie of zelfgebakken cake aan", zegt Rinke. "Dat was hartverwarmend."

Twee weken geleden vertelde Rinke aan WEEFF Radio dat de zeilers konden overnachten langs hun route. Het was eerder de bedoeling om ook 's nachts te varen, maar door de avondklok moesten ze voor negen uur 's avonds stoppen. Daardoor duurde de reis bijna twee keer zo langs als van tevoren gepland.

Vele donaties

Bij de start van hun zeiltocht was al meer dan de helft van het streefbedrag opgehaald. De vier vrienden wilden met hun tocht geld ophalen voor SailWise, een organisatie die onder meer in Enkhuizen zeilreizen aanbiedt voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. In totaal mag de organisatie een bedrag van 6.650 euro bijschrijven. Dit is bijna 2.000 euro meer dan het streefbedrag dat de Amsterdammers van tevoren hadden vastgesteld.

"We hadden de lat hoog gelegd en wilden per persoon vijf euro per gevaren kilometer ophalen", licht Rinke toe. "Dat we ver over ons streefbedrag zijn gegaan hadden we niet durven dromen."