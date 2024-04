Neef omgekomen oorlogsvlieger voor het eerst op crashplek: "Ik denk aan mijn moeder"

Chris Sparks loopt kalm over de begraafplaats bij Kolhorn waar zijn oom Eric begraven ligt, samen met de andere bemanningsleden. "Mijn oom was boer in de omgeving van Sydney, het was in die tijd vanaf de stad nog twee dagen reizen naar de boerderij. Het lag dus heel geïsoleerd. Hij was klaar met het boerenleven en toen de oorlog begon meldde hij zich aan."

Sparks is in Kolhorn op uitnodiging van Chris Dijkshoorn die zich bezig houdt met de geschiedenis van de bommenwerpers en hun bemanning. Met Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon plaatst hij monumenten op plaatsen waar vliegtuigen gecrasht zijn. Maar met dit verhaal heeft hij een bijzondere, persoonlijke band.

Dak

"We vermoeden dat Thomas Eric Charles op ons dak terecht is gekomen. Helemaal zeker is het niet. Maar als we de verhalen van de andere bemanningsleden bekijken dan is dit het meest logisch", vertelt Dijkshoorn. Toen hij in 2014 zijn zolder opknapte, zag hij op het houten dak geschreven dat er in de oorlog een piloot door het dak was gekomen. Daar begon voor hem de zoektocht.

"Na de klap op het dak is hij naar beneden gegleden en in de ruimte tussen de huizen beland. Omdat zijn kleren verbrand waren, was hij praktisch naakt. Een ooggetuige heeft me verteld dat zij het lichaam heeft zien liggen. Het waren de eerste blote billen die ze zag."

