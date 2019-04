Stichting wil 40 monumenten plaatsen voor gecrashte bommenwerpers in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON - Mark Hakvoort en Chris Dijkshoorn hebben een stichting opgericht om ervoor te zorgen dat op alle crashsites van bommenwerpers in Hollands Kroon een herdenkingspaal met informatie komt te staan. Een enorme opgave waar ze wel wat hulp bij kunnen gebruiken.

"We willen het doen om niet te vergeten wat ze voor ons hebben gedaan", vertelt Mark Hakvoort. "Zij hebben hun leven voor onze vrijheid gegeven."

Verhalen

Hakvoort is al geruimte tijd bezig met de geschiedenis rond de bommenwerpers en de bemanningen die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de de boerderij van zijn opa en oma in Slootdorp kwam er één neer. De verhalen lieten hem nooit meer los.

Lees ook: Families herdenken bemanning neergeschoten bommerwerper Wieringermeer

Voor Chris Dijkshoorn kwam de fascinatie door toeval pas echt op gang. In zijn woning in Kolhorn ontdekte hij een dramatisch verhaal. "We hebben dit huis tien jaar geleden gekocht. En we waren aan het verbouwen, ook op zolder. Ik lag hier even uit te rusten omdat ik steeds op mijn knieën aan het werk was. Toen ik met mijn zaklantaarn een beetje aan het rond schijnen was, zag ik dat een paar planken anders waren en zag ik de tekst 'in den oorlog een piloot door dak gevallen', ja toen was ik echt in alle staten."

Hulp nodig

Met de Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon hopen ze nu alle plekken te voorzien van een monument met daarop informatie wat er daar gebeurd is. Ze denken er zelfs over om uiteindelijk een fietsroute langs de plekken te maken. "Het wordt een flinke klus, maar we hebben goede contacten met de gemeente en met de 4 en 5 mei-comitées", zegt Hakvoort. "Financieel kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. De palen kosten zo'n 1.200 euro per stuk en we hebben er 40 nodig, dus dan kun je wel uitrekenen wat we nodig hebben. Hulp is dus meer dan welkom."