Australische Ambassadeur herdenkt omgekomen landgenoten bij Kolhorn

"Het verhaal kwam het hardst aan toen ik uiteindelijk van iedereen een foto had,", vertelt Chris Dijkshoorn van stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon, "Dan zie je hoe jong sommige jongens waren. Eentje zou 18 zijn geweest maar als je had gezegd hij is 14 dan geloof ik het ook."

Voor de herdenking van vandaag kwam Matthew Neuhaus, de Australische Ambassadeur over vanuit Den Haag: "Ik voel me bevoorrecht dat ik hier samen met u deze drie moedige Australische vliegers mag herdenken.", zei hij bij de onthulling van de herdenkingspaal op de Anjoviskade bij Kolhorn.

Piloot door het dak

Voor Stichting Herdenkingspalen was dit het derde exemplaar, na een flinke onderbreking door Corona, die werd geplaatst. Voor Chris Dijkshoorn was het een heel bijzondere. "Tijdens werkzaamheden op de zolder van mijn huis, zag ik op het dak geschreven staan dat er een piloot door het dak was gevallen. Daar is de interesse in de luchtoorlog voor mij begonnen."

Bij de herdenking zaterdagmiddag, legde de ambassadeur bloemen bij de begraafplaats van de bemanning. "Er zijn meer dan 400 Australische vliegers in de lucht boven Nederland om het leven gekomen. Overal worden ze op een prachtige manier herdacht. Dit wordt voor veel familie daardoor heilige grond."