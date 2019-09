Eerste herdenkingspaal geplaatst voor gecrashte oorlogsvliegers Hollands Kroon

WIERINGERWERF - Op de plek waarbij in 1941 de bemanning van een Engelse Whitley-bommenwerper om het leven kwam, is het eerste monument geplaatst van de stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon. Er moeten er uiteindelijk veertig palen komen die de verhalen van al de omgekomen mannen levend houden.

Mark Hakvoort en Chris Dijkshoorn hebben de taak op zich genomen om op alle plaatsen in Hollands Kroon, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is gecrasht, een monument op te richten. Aan die herdenkingspalen komen informatieborden te hangen met het verhaal van de bemanningsleden.

"Die mannen hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid, dat mogen we nooit vergeten", vertelt Chris Dijkshoorn bij de kruising Wagenpad/Medemblikkerweg een paar kilometer onder Wieringerwerf. "Dit is de eerste herdenkingspaal, we hopen er dit jaar nog negen bij te kunnen plaatsen. In totaal moeten het er 40 worden"

Brokstukken

"Op deze plek zijn op 13 juni 1941 de brokstukken van een Whitley-bommenwerper terecht gekomen", vertelt Mark Hakvoort, "Ze waren met 226 andere bommenwerpers op weg naar Schwerte in Duitsland. Ze zijn op de heenweg al door een Duitse nachtjager uit de lucht geschoten. De brokstukken kwamen hier overal terecht.

De crash zorgde voor de nodige onrust bij de omliggende boerderijen. Huub Smit was in die dagen 5 jaar oud, hij zag het vliegtuig over komen. Henk Giesen is van ná de oorlog, maar kent de angstige verhalen van zijn ouders. De Duitsers gingen na de crash op hun boerderij op zoek naar overlevenden. In de Cultuurschuur in Wieringerwerf vertelden zij hun verhaal:

Bij de onthulling van de eerste paal was ook een delegatie namens de familie van één van de omgekomen bemanningsleden aanwezig. Geoffrey Heslop was bommenrichter aan boord van de gecrashte Whitley. Zijn familie wist eigenlijk maar weinig over hem. Phillip Plumb: "Wij zijn vorig jaar gaan zoeken en kwamen in contact met Mark en de mensen hier in de Wieringermeer. Dankzij hun staan wij hier nu. We zijn zeer vereerd."

Bommen gedropt

"Heslop heeft in de laatste momenten dat het vliegtuig in de lucht hing waarschijnlijk nog bommen gedropt om de piloot de kans te geven het vliegtuig te redden", legt Hakvoort uit, "Vorig jaar is één van die bommen hier tot ontploffing gebracht. Het was voor de familie bijzonder om in contact te komen met de huidige bewoners die de bom vonden in hun veld"

Na de onthulling van de eerste Herdenkingspaal, legde de delegatie namens de familie bloemen bij oorlogsgraven op het kerkhof van Middenmeer. De manschappen van de Whitley-bommenwerper zelf liggen begraven in Bergen op Zoom: "Daar gaan we zeker nog naar toe om daar in stilte te staan met onze eigen gedachten", vertelt Philip Plomb.