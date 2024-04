Belastingdienst neemt zestien auto's in beslag tijdens urenlange controle op Schiphol

De controle vond plaats op de Ceintuurbaan Volgens een woordvoerder van de KMar zijn er tussen 10.00 en 16.00 uur honderden auto's gecontroleerd.

De Belastingdienst nam dus 16 auto's in beslag van automobilisten die nog een openstaande rekening hadden. Een deel van de bestuurders met schuld bij de Belastingdienst kon wel direct betalen en daarmee voorkomen dat ze hun auto moesten inleveren. Zo werd nog eens 68.000 euro geïnd.

Onder invloed

Behalve openstaande rekeningen werd nog veel meer ontdekt wat niet in de haak was, blijkt uit de post op Instagram. Zo ontdekte de politie dat een bestuurder onder invloed van drugs achter het stuur zat en dat iemand zonder rijbewijs reed. Ook zijn 25 verkeersovertredingen vastgesteld en vastgelegd en zijn er meerdere messen in beslag genomen.