Taxicontrole op Schiphol: snorders op heterdaad betrapt, twee aangehouden

De controle werd uitgevoerd door de marechaussee, maar ook de sociale recherche van de gemeente was erbij betrokken. Die verdenkt meerdere chauffeurs van uitkeringsfraude.

Van één taxichauffeur bestaat het vermoeden dat hij zich schuldig maakt aan drugshandel. Het is niet bekend of dit om een aangehouden snorder gaat. Sommige chauffeurs konden geen chauffeurskaart laten zien, waarmee taxichauffeurs moeten kunnen aantonen dat zij een chauffeursdiploma hebben.

De aangehouden chauffeurs worden verdacht van snorren, het illegaal aanbieden van taxiritten. Die twee zijn op heterdaad betrapt en moesten direct mee naar het bureau. Twee anderen worden verdacht van snorren en op een later moment uitgenodigd voor verhoor.

